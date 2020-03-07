Захарова отреагировала на натовские учения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об учениях НАТО "Defender Europe-2020", запланированных на апрель-май 2020 года. Маневры пройдут в нескольких сопредельных странах вдоль западной границы России.

Захарова уверена, что время проведения "Defender Europe-2020" выбрано неслучайно. В начале мая Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне", — отметила Захарова.

Представитель МИД заявила, что запугать Россию не получится ни у кого. Изменить российскую внешнюю политику военной силой невозможно, считаю в МИДе.

"В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно", — сказала Захарова.

В Москве будут следить за ходом крупнейших с конца "холодной войны" учений войск Альянса, заявила Захарова, чтобы учесть это в собственном военном строительстве.

В "Defender Europe-2020", помимо европейских натовцев, задействуют более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники.

"Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" является Россия", - заявила Захарова.

Ранее министр обороны США Марк Эспер объяснил проведение учений у границ России необходимостью заставить Россию изменить "плохое поведение".