Из-за коронавируса РПЦ может перейти на одноразовые ложки для причастия

Русская православная церковь пока не принимает особых мер для защиты от коронавируса, однако если это беда коснется России, будет на нее реагировать, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Как сообщил он в субботу, 7 марта, в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", ситуация, возникшая в связи с угрозой коронавируса, обсуждалась на последнем заседании Высшего церковного совета, и было принято решение не принимать каких-либо превентивных мер.

Митрополит Иларион напомнил, что православные верят: вирусы и болезни не могут передаваться через причастие. Однако он не исключил, что в будущем возможно использование одноразовых ложечек для причастия. По словам иерарха, они используются и сейчас, когда священник, например, посещает в лечебном учреждении тяжелобольного человека с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, он не исключает, что в храмах РПЦ будет предписано носить медицинские защитные маски.

На вопрос, не проще ли закрыть храмы на период эпидемии, митрополит Иларион ответил, что пока РПЦ не рассматривает такую возможность. "Но естественно, что Церковь будет реагировать на те требования, которые будут выдвигаться соответствующими государственными структурами", — заверил священнослужитель.

Митрополит также выразил озабоченность распространением "вируса паники", который проникает даже в те места, где коронавируса нет. В этой связи он указал, что паника не помогает никогда, а помогает ряд мер, которые уже принимают российские власти.