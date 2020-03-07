Пассажиры перевернувшейся машины погибли в аварии под Омском

Утром в субботу, 7 марта, в Таврическом районе Омской области произошло серьезное ДТП с летальным исходом.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель автомобиля Geely устроил аварию – сначала он врезался в ВАЗ-2114, а затем протаранил столб и перевернулся.

Жертвами инцидента стали два пассажира Geely. Мужчина 1983 года рождения, управлявший этим автомобилем, и двое его спутников, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.