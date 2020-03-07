Лыжница Карлссон выиграла классический марафон в Осло, Непряева – пятая

В норвежском Холменколлене в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам состоялся женский масс-стар на 30 километров классическим стилем. Победу одержала представительница Швеции Фрида Карлссон.

20-летняя шведка преодолела дистанцию королевского марафона за один час 22 минуты 19,1 секунды. Ее соотечественница Эбба Андерсон (+20,9) замкнула тройку лидеров.

Второе место заняла норвежка Терезе Йохауг (+1,2), которая лидировала на протяжении всей дистанции, но упустила преимущество за несколько километров до финиша.

Россиянка Наталья Непряева с отставание от победительницы в 43,1 секунды стала пятой, Алиса Жамбалова – 23-й, Яна Кирпиченко – 31-й, Екатерина Смирнова – 32-й, Лилия Васильева – 34-й, Алия Иксанова – 35-й.