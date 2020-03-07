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Коронавирус 31 минута назад

7 марта 202017:28

Коронавирус или грипп? Разъяснения ВОЗ

EPA

Всемирная организация здравоохранения разъяснила, чем болезнь COVID-19, вызванная новым коронавирусом, отличается от обычного сезонного гриппа, и в чем сходство этих двух заболеваний.

Так, отмечается в ежедневном информационном бюллетене ВОЗ, оба недуга вызывают заболевание органов дыхания, что может привести к самым тяжелым последствиям. Кроме того, большинство вирусов передаются воздушно-капельным путем, а также через фомиты — предметы, содержащие патогенные микроорганизмы. В этой связи очень важно соблюдать простые правила: тщательно мыть руки с мылом и прикрывать рот платком при кашле.

Что же касается отличий, то самые основные из них — это разная скорость распространения, продолжительность инкубационного периода и интервал между последующими заражениями. Например, у сезонного гриппа инкубационный период составляет порядка трех дней, а у COVID-19 — пять-шесть дней.

ВОЗ установила также, что болезнь, вызванная коронавирусом, чаще поражает взрослых, чем детей. При гриппе ситуация обратная: источником распространения инфекции зачастую становятся несовершеннолетние. Согласно информации из Китая, дети чаще заражаются коронавирусом от взрослых, чем взрослые от детей.

Кроме того, при заражении коронавирусом болезнь протекает тяжело в 15 процентах случаев и в 5 процентах — крайне тяжело, уровень смертности — 3-4 процента. Для сезонного гриппа эти показатели значительно ниже.

Сейчас в мире разрабатывается 20 вакцин против коронавируса, но ни одно из них пока не получило лицензию, пишет ТАСС.

Как стало известно 7 марта, коронавирусом заразились еще четыре россиянина. Трое инфицированных находятся в Липецке, еще одна женщина — в Боткинской больнице Санкт-Петербурга, ее состояние удовлетворительное. Заболевшие ездили в Италию в последние две недели.

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