Появилось видео аварии в США, где из-за непогоды столкнулись почти сто машин

Очевидец опубликовал в Сети видео, запечатлевшее одну из трех крупных аварии, произошедших неподалеку друг от друга на трассах в Вайоминге в западной части США. События, попавшие на видео, разворачивались в минувшее воскресенье, 1 марта, однако запись стала доступна только сейчас.

Обильный снегопад вызвал серьезные затруднения на автомагистралях. Все ДТП происходили по стандартной схеме — несколько автомобилей попадали в аварию и блокировали проезд. Водители, ехавшие следом слишком поздно замечали транспортные средства, скопившиеся на проезжей части, и врезались в них. Гололед и снежные заносы снижали шансы на успешное торможение и сужали возможность для маневра.

Женщина, ехавшая со своими племянниками из Денвера в Юту, сняла на камеру смартфона именно такую ситуацию. По словам автора ролика, незадолго до этого она видела на трассе информационное табло, извещавшее водителей о гололеде, метели и плохой видимости.

По данным полиции, озвученным в СМИ, в воскресенье произошли три крупных аварии с участием 30, 25 и 40 автомобилей. В результате этого погибли три человека – 53-летняя женщина, находившаяся за рулем кроссовера Toyota Highlander, и два водителя грузовиков – мужчины 64 и 27 лет. Число мелких ДТП не уточняется.

Травмы различной степени тяжести получили три десятка человек. Отмечается, что большая часть пострадавших является водителями коммерческого "транспорта".

Для предотвращения новых аварий, власти приняли решение о запрете нескольких участков дороги, общей протяженностью около 320 километров. Для эвакуации людей, чьи машины были разбиты и заблокированы, пришлось задействовать школьные автобусы.