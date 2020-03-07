Еженедельная программа Вести.net от 07 марта 2020 года

Прототипы гибкой электроники, которые не показали на отмененной выставке, безлюдная премьера лучшего фото-смартфона, вызовы и новые возможности в условиях вирусной опасности: главные события техномира за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Как и предполагалось, из-за вспышки нового коронавируса отменяются одна за другой крупнейшие технологические конференции. Только на этой неделе отменены GDC, Google I/O, Intel Labs и GTC от Nvidia.

- В ситуации, когда все бояться заражения, ИТ-индустрия начинает активно пропагандировать удаленную работу. И даже готова делиться инструментами для нее бесплатно.

- Тем не менее, глобальная хайтек-индустрия, завязанная на производственные мощности в Юго-Восточной Азии, несет из-за эпидемии вполне реальные потери.

- Тестируем Galaxy S20 Ultra — самый дорогой и "глазастый" аппарат из новой флагманской линейки Samsung. И сравниваем возможности его камеры с конкурентом, Mate 30 Pro от Hauwei. А ещё смотрим на Oppo Find X2 — тоже флагман, по характеристикам готовый поспорить с топовыми "самсунгами".

- Китайская TCL показала инновации, готовившиеся для отмененной выставки MWC — новые уникальные варианты применения гибких дисплеев в очень необычных смартфонах.