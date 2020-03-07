7 марта 202016:55

"Авангард" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ, обыграв на выезде "Салават"

hawk.ru

Омский "Авангард" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостевой команды.

У победителей дубль оформил Кирилл Семенов (7-я, 38-я минуты) и по разу отличились Алексей Потапов (4), Коди Франсон (19) и Алексей Емелин (31), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Теэму Хартикайнен (47).

Первые три игры завершились одной победой "Авангарда" (5:2) и двумя победами "Салавата" (3:2 ОТ и 6:3). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал ничейным – 2:2. Пятая игра противостояния состоится в понедельник, 9 марта, и пройдет в Балашихе.

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