Умер седьмой человек с Diamond Princess

В Японии умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего в двухнедельном карантине в порту Йокогамы. На борту судна произошла вспышка коронавируса COVID-19, источником которой, предположительно, послужил один из пассажиров - гражданин Китая. Он покинул лайнер в Гонконге, а позже заболел.

Число погибших с круизного судна увеличилось до 7, а всего по Японии от коронавируса - до 13, пишет РИА Новости.

По данным Минздрава Японии, всего в стране насчитывается 1139 зараженных новым типом вируса, из них 696 человек – пассажиры и члены экипажа Diamond Princess. Несколько десятков японцев находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Всего заболевание выявлено в 34 из 47 префектур.

Diamond Princess совершало рейс из Йокогамы и обратно с 20 января по 3 февраля этого года.