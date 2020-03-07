Президент утвердил поручения по миграционным режимам и институту гражданства

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по миграции и получению российского гражданству. Поручения составлены на основе Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

Первый отчет о ходе реализации поручений представят президенту до весны следующего года. Ответственным за подготовку доклада назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно. Далее рабочая группа будет готовить отчеты главе государства каждые полгода.

Помимо этого, начнется работа над корректировкой плана мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики, рассчитанной до 2025 года. Доклад по этой теме заслушают к лету текущего года. В работе над его подготовкой примут участие кабинет министров, МВД, МИД, ФСБ, Минюст и администрация президента.

Миграционный режим для долгосрочного пребывания на территории РФ (более 90 дней в году) планируют унифицировать. Если гражданин другой страны прибыл в Россию на работу, учебу, лечение и с другими законными целями, вид на жительство ему получать не обязательно. Режим касается и граждан стран-членов Евразийского экономического союза, за исключением граждан Белоруссии. Право на длительное проживание без оформления ВНЖ въезжающий получит после оформления аккаунта государственной информационной системе (ГИС) на основе предоставления биометрических персональных данных. Также обязательным условием является отсутствие опасных заболеваний и наличие единого документа с электронным носителем информации.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 г. В России вводится единая электронная виза.