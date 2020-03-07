Сена вышла из берегов и подтопила парижские набережные. Видео

Обильные дожди, продолжающиеся около месяца, стали причиной выхода из берегов "располневшей" Сены — парижанин снял на видео подтопления набережных во французском столице

Как сообщает ТАСС, в субботу, 7 марта, повысился уровень воды, оказавшейся около Лувра и музея Орсе и ряде других районов города.

Судя по кадрам, масштабной угрозы затопления нет, однако городские власти предпринимают определенные усилия по "зачистке" набережных от предметов, которые могут быть смыты, а автовладельцы озаботились эвакуацией своих транспортных средств.