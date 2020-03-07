За пределы Китая вырвался более агрессивный подвид коронавируса

В Поднебесной ученые обнаружили, что коронавирус может жить в организме без проявлений очень длительное время и способен мутировать.

Менее ста случаев заражения за последние сутки для эпицентра эпидемии — Хубэя — несомненный успех, Отчего китайские эпидемиологи уже прогнозируют, что к концу месяца распространение коронавируса здесь вовсе может сойти на нет. При том что по результатам исследования, опубликованного учеными из Пекина и Шанхая, вирус мутировал — и теперь у него два подвида.

Более смертоносный – S: он в основном остался в Китае и блокирован карантином. И более агрессивный в плане распространения – L: он-то и вырвался за пределы КНР и теперь стремительно завоевывает мир. Зато легче переносится. Такие мутации, впрочем, на разработке вакцины не отразятся.

"Мы обнаружили, что мутация вируса не изменила и не повлияла на исследования и Разработки лекарств, антител и вакцинных препаратов", — заявил Чжоу Ци, заместитель генерального секретаря Китайской академии наук.

Китай привык жить в условиях карантина. И во всем следует тренду на бесконтактность. Парикмахеры научились стричь клиентов на расстоянии. А лифте — зубочистки уже не в моде — кнопки нажимают с помощью QR-кода.

Обычно выходные дни в Пекине да и в других китайских городах жителей было не вытащить из ресторанов. Шли огромными компаниями и на весь день — у китайцев — настоящий культ еды. Теперь не до масштабных трапез. В лучшем случае перекус на бегу. Тем более что только в Пекине на принудительном двухнедельном домашнем карантине сейчас 827 тысяч человек.

В вынужденной изоляции многие — больше месяца. То еще испытание. Скрашивают как могут, ставя домашние спектакли и разыгрывая сценки — кинотеатры ведь почти везде тоже закрыты.

Неудивительно, что у телешоу и сериалов рейтинги взлетели. И даже на дискотеку в ночные клубы теперь ходят онлайн. Одна из таких вечеринок собрала у экранов более ста тысяч человек и принесла организаторам всего за полчаса одними чаевыми 104 тысячи долларов.

Китайцы ищут любой повод для оптимизма, ведь в больницах до сих пор около 80 тысяч человек. Глава КНР Си Цзиньпин снова собирает масштабное совещание, требуя немедленной победы над эпидемией, которая не должна помешать победам другим.

До конца года в Китае планировали окончательно вывести всех сельских жителей из-за черты бедности. Поэтому тем же фермерам сейчас изо всех сил стараются помочь — субсидиями и поиском покупателей через интернет-платформы. Вот в Сычуани урожай клубники спешно выставляют на Taobao. Но доставка по многих регионах из-за эпидемии нарушена, и часто урожай приходится просто уничтожать.

Впрочем, и без цветов накануне 8 Марта, который в Китае называют "днем трех восьмерок" — самое счастливое число — китайские медсестры и врачи на недостаток внимания не жалуются. Для всего Китая они — настоящие герои борьбы с эпидемией, которым пациенты посвящают стихи и песни.