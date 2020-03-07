"Привет, Андрей!" поздравляет женщин, не дожидаясь 8 марта

В выпуске программы "Привет, Андрей!" собравшиеся в студии актеры, музыканты и другие известные люди страны поздравляли женщин с Международным женским днем, не дожидаясь 8 марта.

В студии звучали и признания в любви. Так, актриса Любовь Руденко призналась, что боготворит своего сына Анатолия Руденко, собирает публикации о нем и бережет подаренные ей его детские открытки. В ответ актер также признался маме в любви и пожелал ей больше любить себя. На программе присутствовала и жена Руденко Елена Дудина. Супруги вспоминали свою первую встречу, развитие отношений, а также свадьбу. Их восьмилетняя дочь Милена рассказала, что хочет стать певицей, а в подарок на 8 марта попросила 11-й iPhone.

Об Анатолии Руденко говорила и актриса Ирина Безрукова, снявшаяся вместе с ним 16-серийном проекте, который еще не вышел на экраны. Безрукова рассказала, как она планирует провести 8 марта, предложила поклонникам поздравить ее в Instagram и намекнула, что в этом году надеется встретить новую любовь.

По просьбе ведущего Ирина рассказала о нескольких интересных случаях из своей жизни, в частности о том, как однажды на озере в Серебряном Бору спасла тонувшего 11-летнего мальчика. Им оказался Родион Газманов. В студии он признался, что "тонул" специально, чтобы познакомиться с Ириной. В подарок актрисе Родион исполнил песню "Парами". Под нее Безрукова станцевала с шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым.

Последний рекомендовал мужчинами приготовить 8 марта для своих жен и подруг салаты "Цезарь" или греческий, а также десерт и апельсиновый сок. Ивлев поздравил с праздником маму, но посетовал, что готовит для нее в праздник редко, поскольку в этот день у него много работы в ресторане.

Нани Брегвадзе на вопрос о любимом блюде заявила, что еда сначала должна ей понравиться внешне, но призналась, что предпочитает рыбу, огурцы, японскую и китайскую кухню. Певица исполнила для всех женщин традиционный "Снегопад", Вячеслав Быков порадовал своим хитом "Любимая моя", а Стас Костюшкин спел о золотом Купидоне — по словам ведущего, специально для Виктора Коклюшкина.

Дмитрий Миллер и Юлия Деллос рассказали историю своего знакомства: они впервые встретились в 1991 году, с 1999 года не расставались, но предложение актер сделал лишь в 2009-м. Юля согласилась. Об этом и многом другом — в программе "Привет, Андрей!" в субботу, 7 марта.