"Талибан" прокомментировал "убедительные разведданные" США

Официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в России) Сухель Шахин категорически опроверг сообщение военной разведки США о намерении талибов продолжить войну против правительства Афганистана. Ранее военные заявили телеканалу NBC News, что "Талибан" хочет дождаться вывода американских войск из страны и вновь атаковать правительственные силы. Американские разведчики сослались на некие "убедительные разведданные", свидетельствующие о намерении талибов нарушить соглашение с США​​​.

"Процесс пока идет хорошо, и такие комментарии со стороны официальных лиц США не могут быть подтверждены", — заявил Шахин.

США и "Талибан" ранее заключили мирное соглашение, пишет РИА Новости. Вашингтон выводит войска из Афганистана за 14 месяцев, если "Талибан" прекратит войну и вступит в диалог с правительством страны.