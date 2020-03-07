Кубок Гагарина. "Барыс" переиграл "Металлург" в четвертом матче серии

В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги "Барыс" в Магнитогорске обыграл "Металлург" со счетом 2:0. У победителей голами отметились Антон Сагадеев и Дастин Бойд, забившие на 20-й и 56-й минутах соответственно.

Первые три игры завершились двумя победами команды из Казахстана (4:0, 2:1 ОТ) и одной победой "Магнитки" (3:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Напомним, пятый матч состоится в понедельник, 9 марта, и пройдет в Нур-Султане на льду "Барыс-Арены".