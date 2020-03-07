Голы Салаха и Мане помогли "Ливерпулю" одержать волевую победу над "Борнмутом"

В матче 29-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле домашнего стадиона "Энфилд" одержал волевую победу над командой "Борнмут". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

У победителей голами отметились Мохамед Салах и Садио Мане, забившие на 25-й и 33-й минутах соответственно, а у гостей отличился Каллум Уилсон, открывший счет в матче на девятой минуте.

"Ливерпуль" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 82 очками лидирует в турнирной таблице, "Борнмут" расположился на 18-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре "красные" на выезде сыграют с "Эвертоном", а "вишни" примут "Кристал Пэлас".