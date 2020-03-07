7 марта 202022:46 Валентин Богданов

Сюзанн Мэсси подобрала "кровать" для России и США

Сюзанн Мэсси подобрала "кровать" для России и США

8 Марта — замечательный праздник весны, любви и признаний в любви. Наш рассказ — об удивительной женщине, которая была главным советником по России у Рональда Рейгана, американке, влюбленной в Пушкина и Булгакова, миссис Мэсси.

Штат Мэн. 7500 километров от Пушкинских гор. На единственной в Америке аллее имени великого поэта — почти точная копия его усадьбы в Михайловском. По-русски нас приветствует хозяйка.

Русский дух тут — прямо от порога. В буйстве красок- "Жар-птица" — так называется самая известная книга Мэсси о России. Даже кошка — сибирской породы.

На стенах — подлинники Шемякина. На полках — милые деревянные безделушки, купленные по случаю где-то в глубинке. Со знанием и любовью Мэсси с супругом словно выстраивали вокруг себя далекую и близкую им страну.

- Ваш дом — это копия дома Пушкина?

- Да, — рассказывает Сюзанн Мэсси, писательница, историк.

- А вы ездили, смотрели?

- Да, в Михайловское.

Это было в 60-х, когда она впервые отправилась в Советский Союз вместе вместе с мужем, журналистом Робетом Мэсси. На их личную драму сын родился с тяжелым недугом – гемофилия. Мэсси- лауреат Пулитцера — откликнулся историческим романом "Николай и Александра" о царской семье, где той же болезнью страдал наследник.

Русский, который Сюзанн выучила, уже будучи зрелой, откроет перед ней и двери Овального кабинета, и двери советских кухонь, где она встречалась со своими любимыми ленинградскими поэтами.

- А какое у вас любимое русское блюдо?

- О, много, — признается Сюзанн Мэсси.

- Что вкуснее всего у вас получается?

- Не знаю. Но я делаю пельмени сама.

Ну, и какой русский дом без матрешки. Тут она — перестроечная. С лицом Михаила Горбачева. Они познакомились в 1987-м на приеме в Белом доме. Советский генсек и не догадывался, что Рональд Рейган разговаривает с ним с ее голоса. К своей советнице Рейган прислушивался все четыре года их совместной работы.

В сегодняшней Америке такое — почти фантастика. Выражать открыто симпатии Москве остерегаются и политики, и ученые, и журналисты. Но Мэсси, если позвонили бы от Трампа, откликнулась бы, не раздумывая.

"У меня есть одна позиция. Это было всю жизнь. Я очень люблю Россию, ценю все, что вы сделали. Я — историк, я знаю", — отметила Мэсси.

Взгляд на идеальные отношения между странами у Мэсси особенный, женский. "Россия — это женщина. Она недоверчивая, у нее очень интересный молодой человек – США. Конечно, как молодой человек он хочет все быстро. Надо найти для них кровать, и все начинают, просто любят это. И я сказала: кровать существует, космос — это кровать", — рассказала Сюзанн Мэсси.

У Сюзанн тоже скоро полет. Она опять собирается в свой любимый Санкт-Петербург. Набирать материал для новой книги о России.

Сейчас

23:18

Коронавирус: теперь и в Молдавии

20:18

Пожар в Мосрентгене полностью ликвидирован

20:08

Президент предложил уголовно наказывать за повреждение воинских памятников

19:05

В Новой Москве загорелся и обрушился ангар с радиоэлектроникой

18:52

Подмосковную семью госпитализировали из-за коронавируса

18:30

Попросивший у Путина помощи мальчик впервые за 4 месяца проведет выходные с близкими

16:55

Умер седьмой человек с Diamond Princess

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

За пределы Китая вырвался более агрессивный подвид коронавируса

За пределы Китая вырвался более агрессивный подвид коронавируса

2 часа назад
Президент предложил уголовно наказывать за повреждение воинских памятников

Президент предложил уголовно наказывать за повреждение воинских памятников

3 часа назад
МИД уточнил, что Лавров на самом деле сказал Эрдогану

МИД уточнил, что Лавров на самом деле сказал Эрдогану

3 часа назад
Американским морпехам хотят запретить есть пауков и пить кровь змей

Американским морпехам хотят запретить есть пауков и пить кровь змей

2 часа назад
Звезда "Нянек" Дэвид Пол умер незадолго до дня рождения

Звезда "Нянек" Дэвид Пол умер незадолго до дня рождения

2 часа назад
Оперативный штаб: новых заболевших коронавирусом в Москве нет

Оперативный штаб: новых заболевших коронавирусом в Москве нет

45 минут назад
Попросивший у Путина помощи мальчик впервые за 4 месяца проведет выходные с близкими

Попросивший у Путина помощи мальчик впервые за 4 месяца проведет выходные с близкими

4 часа назад
Золотов рассказал, кому не будут выдавать оружейную лицензию

Золотов рассказал, кому не будут выдавать оружейную лицензию

2 часа назад
Кадыров ответил американским конгрессменам и Госдепу

Кадыров ответил американским конгрессменам и Госдепу

3 часа назад
Коронавирус отменил женский чемпионат мира по хоккею

Коронавирус отменил женский чемпионат мира по хоккею

2 часа назад
Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

6 часов назад
Президент утвердил поручения по миграционным режимам и институту гражданства

Президент утвердил поручения по миграционным режимам и институту гражданства

5 часов назад
Плавучий карантин: коронавирусом заболели пассажиры круизного теплохода в Египте

Плавучий карантин: коронавирусом заболели пассажиры круизного теплохода в Египте

1 час назад
Крым и Кубань связали особые рельсобусы

Крым и Кубань связали особые рельсобусы

1 час назад
"Привет, Андрей!" поздравляет женщин, не дожидаясь 8 марта

"Привет, Андрей!" поздравляет женщин, не дожидаясь 8 марта

5 часов назад
Лучшие сериалы о сильных женщинах

Лучшие сериалы о сильных женщинах

7 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

06.03.2020 13:30
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

05.03.2020 17:39
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Декарбонизация как новая индустриализация

Декарбонизация как новая индустриализация

52 минуты назад
Двойной юбилей в мире покорителей космоса

Двойной юбилей в мире покорителей космоса

1 час назад
"Забытые союзники": репортаж "Вестей в субботу" из Йоханнесбурга

"Забытые союзники": репортаж "Вестей в субботу" из Йоханнесбурга

1 час назад
Зариф обвинил Трампа в помехах борьбе с коронавирусом

Зариф обвинил Трампа в помехах борьбе с коронавирусом

2 часа назад
Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

2 часа назад
Пожар в Мосрентгене полностью ликвидирован

Пожар в Мосрентгене полностью ликвидирован

2 часа назад
В Белоруссии вылечили заболевшего коронавирусом

В Белоруссии вылечили заболевшего коронавирусом

3 часа назад
Россияне стали четвертыми в биатлонной эстафете на Кубке мира в Чехии

Россияне стали четвертыми в биатлонной эстафете на Кубке мира в Чехии

3 часа назад
"Йокерит" не смог в четвертый раз подряд обыграть "Локомотив"

"Йокерит" не смог в четвертый раз подряд обыграть "Локомотив"

3 часа назад
Голы Салаха и Мане помогли "Ливерпулю" одержать волевую победу над "Борнмутом"

Голы Салаха и Мане помогли "Ливерпулю" одержать волевую победу над "Борнмутом"

3 часа назад
Теннис. Касаткина потерпела поражение в полуфинале турнира в Лионе

Теннис. Касаткина потерпела поражение в полуфинале турнира в Лионе

4 часа назад
Незадачливый букет на 8 марта

Незадачливый букет на 8 марта

4 часа назад
Подмосковную семью госпитализировали из-за коронавируса

Подмосковную семью госпитализировали из-за коронавируса

4 часа назад
Младший брат и двое племянников короля Саудовской Аравии арестованы

Младший брат и двое племянников короля Саудовской Аравии арестованы

4 часа назад
"Динамо" обыграло "Тамбов" благодаря голу Комличенко

"Динамо" обыграло "Тамбов" благодаря голу Комличенко

4 часа назад
Из-за коронавируса закрывают достопримечательности и отменяют мероприятия

Из-за коронавируса закрывают достопримечательности и отменяют мероприятия

4 часа назад
Палестинские власти решили закрыть Вифлеем

Палестинские власти решили закрыть Вифлеем

5 часов назад
Сена вышла из берегов и подтопила парижские набережные. Видео

Сена вышла из берегов и подтопила парижские набережные. Видео

5 часов назад
Биатлон. Норвегия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира, Россия – пятая

Биатлон. Норвегия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира, Россия – пятая

6 часов назад
Альфа-банк рассказал подробности внезапной блокировки карт

Альфа-банк рассказал подробности внезапной блокировки карт

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 07 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 07 марта 2020 года

6 часов назад
Захарова отреагировала на натовские учения

Захарова отреагировала на натовские учения

7 часов назад
Московская погода установила абсолютный рекорд

Московская погода установила абсолютный рекорд

7 часов назад
Зеленский сравнил президентство с сериалом, а проблемы - с прыщами

Зеленский сравнил президентство с сериалом, а проблемы - с прыщами

8 часов назад
Официально: Бой Волков – Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде

Официально: Бой Волков – Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде

9 часов назад
"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

06.03.2020 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку