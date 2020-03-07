Двойной юбилей в мире покорителей космоса

7 марта — сразу два юбилея в особом мире – покорителей космоса. 60 лет назад мир узнал имена 12 мужчин, которые были зачислены в первый отряд космонавтов СССР. Среди них — Гагарин, Титов, Леонов. А 80 лет назад на свет появился тот, кто стал прототипом героя фильма "Салют-7", — Виктор Савиных.

За тем его полетом следила вся планета. Не дыша. В кинокартине "Салют-7" все это показано в деталях. Как два простых русских парня Савиных и Джанибеков, пусть в кино у их героев другие фамилии, спасли космическую станцию. А может быть, и всю планету, ведь могла и Третья мировая разгореться.

История, в которой не надо было придумывать ничего. Подвиг кристальной чистоты. Потерявшая управление орбитальная станция летит к Земле. Могут погибнуть люди. Сотни, тысячи...Надо спасать. Кто готов? Савиных и Джанибеков.

"Академик" на орбите, "звездный рейнджер" — тут никакие эпитеты не будут лишними. Полет на орбиту летом 1985 стал самым сложным в истории мировой космонавтики. Вершина инженерной мысли, воплощение мужества и бесстрашия. Но к этому триумфу Виктор Савиных пришел, уже получив признание в другой отрасли, как ученый. Механик и оптик.

Уроженец вятской глубинки, после школы он поступает в железнодорожный техникум. Потом — армия, потом — Институт геодезии и картографии. Казалось бы, причем тут космос? Но диплом с отличием привел его в космическое КБ. И закрутилось. Для первой же орбитальной станции старший научный сотрудник Савиных создавал систему ориентирования.

В 1978 году Савиных зачисляют в отряд космонавтов. В 1981-м — первый полет на станцию "Салют-6". А еще через четыре года он получает задание, которое могло стать последним, — спасти "Салют".

Три месяца каждый день – тренировки. Эти движения они запомнили на всю оставшуюся жизнь. И, кажется, хоть сейчас оба готовы снова отправиться спасать станцию.

А ведь для них это был полет, по большому счету, в один конец. Никто не гарантировал, что они вернутся. Но сами космонавты ни тогда, ни сейчас не сомневались, что выполнят задание. И когда спрашиваешь Виктора Петровича, а были моменты, когда думалось, что вот это вы точно не сможете сделать, он словно не понимает, о чем речь.

Хотя в кино — только со второго. Но фильм космонавту понравился. Хотя и не сразу. Есть там и еще один спорный момент — с кувалдой.

Удивительно, но главным делом своей жизни он считает не тот героический полет, а все, что ему предшествовало. Подготовка. Потому что потом, по его наработкам стали готовиться к полетам другие космонавты. Петрович, как его зовут уже больше сорока лет коллеги, он такой. Он живет как будто не для себя. Для других. Вот он — депутат в 1991 году. Бьется за то, чтобы не брали в армию студентов, не отрывали от учебы.

Никогда не бросал родной институт. Ректор, теперь — президент. Не забывает родную Вятку. Построил в Кирове детский космический центр. Единственный в стране. Для детворы — тренажерный комплекс, планетарий, виртуальный аналог МКС. Почти как в Звездном городке — только мечтай о полетах к дальним планетам, к другим мирам.