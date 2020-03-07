"Динамо" обыграло "Тамбов" благодаря голу Комличенко

В рамках 21-го тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле домашней "ВТБ-Арены" обыграло "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей единственный мяч на 34-й минуте забил новичок команды Николай Комличенко, которому ассистировал Константин Рауш. Для 24-летнего нападающего, перешедшего в стан москвичей из чешской "Млады Болеслав", этот гол стал первым в официальных играх за российскую команду.

"Динамо" одержало третью победу в последних пяти матчах РПЛ и с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Тамбов" расположился на 12-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре чемпионата России "бело-голубые" в пятницу, 13 марта, на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", а "Тамбов" 16 марта примет "Крылья Советов".