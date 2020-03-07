7 марта 202019:15

В Новой Москве загорелся и обрушился ангар с радиоэлектроникой

В Новой Москве загорелся и обрушился ангар с радиоэлектроникой

В поселке Мосрентген (Новая Москва) обрушился пылающий ангар. Огнем были объяты три тысячи квадратных метров.

В ангаре находилась радиотехника.

К месту происшествия от МЧС России прибыли 96 человек и 27 единиц техники, и к 7 вечера возгорание  ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.

Информации о пострадавших нет.

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В Новой Москве загорелся и обрушился ангар с радиоэлектроникой

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