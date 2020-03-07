Теннис. Касаткина потерпела поражение в полуфинале турнира в Лионе

Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Дарья Касаткина в полуфинале турнира во французском Лионе в трех сетах за два часа пять минут проиграла представительнице Германии Анне-Лене Фридзам – 3:6, 6:3, 2:6.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи, а у Фридзам, занимающей 136-е место в рейтинге WTA, один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейков из 11.

Таким образом, 22-летняя уроженка Тольятти покинула турнир, а немка вышла в финал, где сыграет с победительницей противостояния София Кенин (США, №5) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия, №62).