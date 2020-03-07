Пожар в Мосрентгене полностью ликвидирован

Пожар в обрушившемся мосрентгеновском ангаре полностью ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на МЧС. Площадь возгорания составляла тысячу двести квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в загоревшемся в Новой Москве здании была радиотехника. Никто в результате пожара не пострадал.