7 марта 202020:20

Россияне стали четвертыми в биатлонной эстафете на Кубке мира в Чехии

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Мужская сборная России по биатлону оказалась в шаге от призового подиума в эстафетной гонке 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Россияне финишировали четверыми, уступив 3,6 секунды шведской команде.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Она показала время 1 час 20 минут 25,3 секунды. Второе место досталось украинским биатлонистам, отставшим от норвежцев на 38,2 секунды. Тройку лучших замкнули шведы (+43,3).

За сборную России в эстафетной гонке выступили Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.

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