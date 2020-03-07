Ляказетт принес "Арсеналу" победу над "Вест Хэмом" в чемпионате Англии

Футболисты "Арсенала" на своем поле сумели обыграть "Вест Хэм" в лондонском дерби, которое состоялось в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "канониров".

Единственный гол был забит на 78-й минуте игры. Его автором стал французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт.

Лондонский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. "Вест Хэм" с 27 баллами идет 16-м.

Результаты других встреч 29-го тура: "Саутгемптон" – "Ньюкасл" – 0:1, "Вулверхэмптон" – "Брайтон" – 0:0, "Шеффилд" – "Норвич" – 1:0, "Кристал Пэлас" – "Уотфорд" – 1:0.