СКА стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Хоккеисты санкт-петербургского СКА смогли одержать четвертую победу подряд в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против подмосковного "Витязя". На этот раз, правда, команде Алексея Кудашова пришлось здорово потрудиться: лишь в третьем овертайме армейцы сломили сопротивление подольского клуба.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У "Витязя" шайбы забросили Вилле Лаюнен и Алексей Макеев. В составе гостей отличились Антон Белов и Сергей Плотников.

В последовавших затем двух овертаймах по двадцать минут чистого времени командам не удалось огорчить друг друга. Лишь в третьем дополнительном периоде Лукас Бенгтссон принес победу армейцам – 3:2.

Таким образом, СКА одержал сухую победу в серии с подмосковным "Витязем" со счетом 4:0.