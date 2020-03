Гол Малкина не помог "Питтсбургу" одолеть "Вашингтон"

Матчем между "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" в гостях добились победы со счетом 5:2. У проигравших одну из шайб забросил Евгений Малкин.

Для российского нападающего она стала 22-й в нынешнем сезоне. Всего же в активе россиянина теперь 70 (22 шайбы + 48 передач) очков в 53 играх регулярного чемпионата.

Evgeni Malkin leads the Penguins with 36 points at home (14G-22A). pic.twitter.com/KPKiyiTyG8