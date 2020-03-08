В Китае обрушилось здание отеля с больными коронавирусом

В китайской провинции Фуцзянь обрушилась шестиэтажная гостиница. Там на карантине были заболевшие коронавирусом. Всего 70 человек. 38 из них удалось достать из-под завалов. На месте работают спасатели, сообщает телеканал "Россия 24".