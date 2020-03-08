В Подмосковье потушили горевший склад с радиотехникой

В посёлке Мосрентген в Новой Москве потушили крупный пожар в ангаре, где был склад с радиоэлектроникой. Горело больше тысячи квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, борьбу с огнем вели 35 спасателей, участвовали 10 машин спецтехники. Информации о пострадавших нет, отмечает телеканал "Россия 24".