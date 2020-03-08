"Каролина" победила "Айлендерс", Свечников набрал два очка

Хоккеисты "Каролина Харрикейнз" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" сумели добиться победы в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский форвард "ураганов" Андрей Свечников.

Таким образом, в нынешнем сезоне 19-летний россиянин набрал уже 60 (24+36) очков. Его соотечественник Семен Варламов из "Нью-Йорка" в этой встрече участия не принимал.

В составе "Каролины" шайбы забросили Хейдн Флери, Джоэль Эдмундсон и Винсент Трочек, ставший автором победного гола в овертайме. У хозяев льда отличились Райан Пулок и Джош Бейли.