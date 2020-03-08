Головин не спас "Монако" от поражения "Ницце"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы". Россиянин провел на поле весь матч, однако отличиться не смог. Хозяева поля взяли верх над монегасками со счетом 2:1.

У победителей дубль оформил Каспер Дольберг, отличившийся на 59-й и 90-й минутах игры. Единственный мяч в составе "Монако" оказался на счету Бена Йедера (32-я). У гостей на 86-й минуте был удален Стеван Йоветович.

"Монако" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 40 очков. "Ницца" с 41 баллом поднялась на шестую строчку.