Тренер СКА Кудашов: благодарен команде за характер и дисциплину

Главный тренер санкт-петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над подмосковным "Витязем" в четвертой встрече серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Армейский наставник признался, что это был самый продолжительный матч в его карьере.

"Тяжелейшая игра, которая забрала много сил. Благодарен команде за характер и дисциплину. Это самый продолжительный матч в моей карьере, но сейчас такие встречи все чаще и чаще в КХЛ", – цитирует Кудашова РИА Новости.

Напомним, что СКА на выезде обыграл "Витязь" в третьем овертайме со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина. Подмосковной команде не удалось выиграть ни одного матча серии до четырех побед.