Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

В данном случае речь не идет о заразившемся участнике ежегодной конференции Республиканской партии, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в Мэриленде, как и о каком-либо другом посетившем форум человеке, передает ТАСС.

Об обнаружении у одного из посетителей конференции, в которой принимали участие президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, сообщили организаторы форума. По их данным, заболевший не контактировал с первыми лицами и не посещал мероприятия в главном зале, сообщает РИА Новости.

Американские СМИ сообщают, что к настоящему времени на территории США диагностировано 340 случаев заболевания, 17 человек погибли. До Вашингтона COVID-19 был подтвержден в 26 штатах.

Вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии, а всего случаи заражения выявлены более