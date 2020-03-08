Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин провалил первую игру после аварии

В Национальной хоккейной лиге завершился еще один матч регулярного чемпионата между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Дэвилз". "Дьяволы" на выезде одержали победу со счетом 6:4. Российский вратарь хозяев льда Игорь Шестеркин был заменен после пятой пропущенной шайбы.

За 39 минут и 6 секунд, проведенных на льду, 24-летний россиянин отразил 18 из 23 бросков по своим воротам. Это была первая игра Шестеркина после автомобильной аварии, в которой голкипер сломал ребро.

В составе победителей одно очка заработал Никита Гусев, став автором голевой передачи. У гостей ассистентский дубль оформил Павел Бучневич. А вот Артемий Панарин результативными действиями не отметился.