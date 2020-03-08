Сирия постепенно возвращается к мирной жизни

В Алеппо, в районе Амирия целых домов осталось немного. Люди там живут за счет помощи родственников и государства. Работу найти непросто. Поэтому так ценна гуманитарная помощь от российских военных. В продуктовых наборах — мука, рис, гречка, чай, сгущенка, хлеб, одеяла.

Несмотря на тяжелую ситуацию, многие беженцы хотят наконец-то вернуться в свои дома. Нужно дождаться, пока сапёры завершат разминирование, сообщает телеканал "Россия 24".