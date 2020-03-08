Борьба с COVID-19: Италия предприняла экстренные меры

В воскресенье, 8 марта. премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, предусматривающий введение экстренных мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

В частности, документ содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия и 14 провинций в областях Венето, включая Венецию, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. В эти регионы запрещен выезд и въезд людей, за исключением экстренных случаев.

Одновременно на всей территории Италии полностью прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, учреждений культуры, в том числе, театров, музеев и библиотек, передает ТАСС.

Кроме того, вводятся ограничения на часы работы баров и ресторанов, которые смогут обслуживать клиентов с 6 часов утра до 6 часов вечера. При этом посетителей будут рассаживать на расстоянии и не менее метра друг от друга.

По последним данным, в течение минувших суток число летальных случаев в результате вызванного новым коронавирусом заболевания составило 36, достигнув 233, а общее число инфицированных составило 5883. Выздоровевших к настоящему моменту – 589.