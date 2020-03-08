Обрушение отеля в Китае: 4 погибших, 38 спасены

В восточной китайской провинции Фуцзянь из-под завалов обрушившейся гостиницы спасателям удалось спасти 38 человек, еще четверо скончались от полученных травм.

Как сообщалось, обрушение шестиэтажного здания произошло в минувшую субботу вечером. В соответствии с официальными данным, под завалами оказался 71 человек, напоминает ТАСС. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, к операции привлечены 170 пожарных расчетов и более 800 военнослужащих.

Обрушившаяся гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом COVID-19. Информация о причинах случившегося пока не поступала. По некоторым данным, в здании проводились ремонтные работы.