Владимир Драчев: обыски у Логинова прошли после слов Александра Тихонова

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что одной из причин проведения обыска в номере Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича стали заявления четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Обыски прошли по инициативе сотрудницы IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен, которая опиралась на слова Тихонова.

"К тем фактам, что перечислила Сара Фуссек-Хаккарайнен, мнение Александра Тихонова было взято под основу. Мнение против Саши Логинова было сфокусировано на основании его высказываний и фраз", — приводит слова Драчева РИА Новости.

Владимир Драчев сообщил, что российские биатлонисты не будут закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции. " Сборная находится под постоянным контролем. Команда возвращается в Москву после этапа Кубка мира и сразу улетает в Ханты-Мансийск на чемпионат России. Никаких карантинов не будет. Не думаю, что в данном случае целесообразны какие-то сверхмеры в отношении сборной".