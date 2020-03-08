Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе

Сирийские военные обнаружили место, где боевики планировали провокацию с использованием химического оружия. В городе Серакиб в одном из домов в ходе инженерной разведки бойцы правительственных сил обнаружили емкость с химическим веществом, самодельное взрывное устройство и экипировку для работы с опасными химическими реагентами, передает телеканал "Россия 24".

"В ходе более тщательного досмотра рядом с баллоном с жидкостью было обнаружено самодельное взрывное устройство с подведенными проводами. Наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор", — рассказал заместитель командира роты РХБЗ Хассан Башир.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. Далее они собирались обвинить сирийскую армию в применении запрещенных веществ.

По данным ЦПВС, террористы нарушили герметичность одной из емкостей и получили отравление, не сумев осуществить провокацию.