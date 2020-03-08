Швейцарская прокуратура проверит президента ФИФА

Швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава мирового футбола подозревается в получении конфиденциальной информации.

Следственные органы рассматривают эпизод 2015 года. В это время Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА. Есть подозрения, что Инфантино, пользуясь дружескими отношениями с региональным прокурором, получил сведения о ходе расследования коррупционных схем в ФИФА, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям швейцарской прокуратуры, будущий президент ФИФА трижды получал информацию, не предназначавшуюся для него. В знак благодарности Инфантино якобы приглашал информатора на знаковые матчи