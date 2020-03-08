Еще три страны выявили первые случаи коронавиурса

Коронавирус стремительно распространяется по планете. До последнего времени только три европейские страны могли похвастать отсутствием случаев коронавируса: Кипр, Болгария и Мальта. Однако вчера первый подтвержденный случай коронавируса был выявлен на Мальте – у девочки, вернувшейся с родителями из Италии. Так как ребенок и вся его семья находились на карантине дома, власти не стали отменять занятия в школе или вводить карантин на острове.

Сегодня стало известно о том, что и в Болгарии предварительные результаты анализов на коронавирус у двух человек дали положительные результаты. сообщил начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Республики Болгария Венцислав Матафчийски на брифинге. Это 27-летний мужчина и 75-летняя женщина. Причем оба пациента не выезжали за пределы Болгарии. Полиция разыскивает граждан, которые могли контактировать с упомянутыми пациентами.

Коронавирус добрался и до Молдавии – гражданка этой страны находилась в Италии, заболела и была госпитализирована. Однако сбежала из больницы и успела улететь в Молдавию до того, как ее побег был обнаружен. сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, созванной в воскресенье утром премьер-министром Молдавии Ионом Кику. Сейчас 48-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, течение болезни осложняется гипертонией и диабетом.

Министр внутренних дел Павел Войку сообщил, что приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров рейса из Милана, которым прилетела заболевшая. 140 пассажиров 45 человек уже установлены и помещены на карантин. 10 граждан Украины летели через Кишинев транзитом. Их данные переданы украинским властям.

Пять случаев инфицирования новым типом коронавируса выявлены в Коста-Рике, сообщает министерство здравоохранения страны. Первый случай выявлен в пятницу, 6 марта. Заболевшая – 49-летняя американка. К воскресенью заболевших было уже пятеро: трое граждан Коста-Рики и супружеская пара из США. Иностранные граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Власти выясняют, с кем контактировали зараженные.

В США от коронавируса скончался житель штата Калифорния. Заразиться он мог, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.

Лайнер получил разрешение войти в порт американского города Окленд, сообщает телеканал CBS. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее коронавирус выявили у 21 человека на борту судна, 19 из которых — члены экипажа. На борту есть четверо россиян, все они члены экипажа. Всего на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.

Новых случаев коронавируса в РФ на утро воскресенья нет, сообщает Роспотребнадзор. Количество заболевших с подтвержденным диагнозом по-прежнему составляет 14 человек. Из них трое – иностранные граждане (двое из Китая, один из Италии), 11 заболевших россиян вернулись из Италии, уточняется в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. В документе уточняется, что в субботу диагноз был подтвержден сразу у четырех россиян в Липецке и Санкт-Петербург. Сутками ранее – в пятницу – было выявлено шесть новых случаев в Москве и Нижнем Новгороде.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess в Казань. По последним данным Минздрава Татарстана, они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.