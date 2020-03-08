Гибель рейса MH17: в следственной группе обсуждали нарушение суверенитета России

Международные следователи, расследующие крушение малайзийского пассажирского "Боинга" на Украине, рассматривали возможность нарушения суверенитета РФ в ходе поиска свидетелей. Подтверждение этого содержится в документе, обнародованном накануне платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

Это 13-страничный протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) в голландском городе Дриберген 25 января 2018 года. Среди прочего в нем говорится, что члены голландской прокуратуры "подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". Бельгийская сторона в ответ заявила, что "не видит в этом никакой проблемы".

По словам представителя Украины, он "не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос с руководством". Затем разговор заходит о заманивании свидетелей и о допросе подозреваемых в России, "не информируя и не вовлекая в это российские власти".

По словам одного из основателей платформы Bonanza Media, независимого журналиста Макса ван дер Верффа, обнародованный протокол — очень интересный документ. Из него можно понять, как думают члены ССГ, как общаются друг с другом, чем занимаются, какой информацией обладают, а какой — нет.

Это в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный и очень компрометирующий документ, заявил ван дер Верфф агентству ТАСС. В частности, там, где речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и сокрытия информации от российских властей. Участники встречи, подчеркивает журналист, открыто говорят: им совершенно безразлично законодательство России, они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства.

Еще одна основательница платформы Bonanza Media, независимая журналистка Яна Ерлашова, обращает внимание на другие интересные и важные моменты в протоколе. Это, в частности, недовольство голландской стороны тем, что Служба безопасности Украины "по сути, ничего не делает" при том, что, по словам самих голландцев, они полностью зависят от информации, предоставляемой СБУ.

Также на спутниковых снимках, по словам участников встречи, есть три точки, однако они говорят, что не собираются вдаваться в подробности и изучать их, чтобы избежать неразберихи. Это могут быть остатки ракеты, обломки самолета либо эти точки могут быть военными самолетами. Однако следователи предпочитают полностью игнорировать этот вопрос и никак не объяснять эти три точки на спутниковых изображениях во избежание спекуляций и теорий заговора.

В документе также говорится об отсутствии доказательств манипуляций данными с российских радаров со стороны России, но с голландской стороны предлагается использовать результаты анализа этих данных в пользу ССГ с привлечением СМИ.



В понедельник, 9 марта, в Гааге начинается процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боингом" "Малайзийских авиалиний". По словам Ерлашовой и ван дер Верффа, в их распоряжении еще много документов, но публиковаться они будут позднее. В Bonanza Media проверяют факты и хотят посмотреть, что прокуроры представят в суде. Независимые журналисты уверены: у них достаточно много материалов, которые могут быть противопоставлены доказательствам обвинителей.

17 июля 2014 года лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на борту самолета 298 человек.

Совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии, в сентябре 2016 года сообщила, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2017 году ССГ заявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске, а в 2019-м назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Все четверо объявлены в международный розыск.

Российская сторона все предположения о своей причастности к крушению малайзийского "Боинга" отвергает.