В Омске пенсионерка получает больше 52 тысяч рублей в месяц

В отделении Пенсионного фонда России по Омской области к Международному женскому дню опубликовали статистику пенсий. Как рассказала сайту Superomsk.ru замуправляющего отделения ПФР Наталья Смигасевич, 70-летней жительнице Омска ежемесячно выплачивают 52 533 рубля. Россиянка смогла заработать такую пенсию только на страховых взносах. В среднем по области пенсия составляет 13 813 рублей.

В настоящее время в регионе среди пенсионеров женщин - две трети (397 тысяч из почти 598 тысяч). Больше 600 россиянок работали ранее трактористами и машинистами. Их пенсии составляют 14 467 рублей.

В Омской области более 11 тысяч пенсионерок, родивших пять или более детей. Они также получают от государства больше 14 тысяч рублей в месяц.