На греческом Лесбосе сгорел лагерь мигрантов и беженцев

В лагере мигрантов и беженцев, построенном шведским Красным Крестом на греческом острове Лесбос три года назад, произошел пожар, сообщает издание Lesvos news. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился на все постройки. Сгорела вся инфраструктура и все оборудование. Полиция подозревает поджог.

На минувшей неделе произошел пожар в другом лагере на острове Лесбос –Stage 2 в районе Скала Сикамниас. Он был построен управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сейчас на Лесбосе находятся почти 22 тысячи беженцев и мигрантов при том, что лагеря рассчитаны на три тысячи человек. из-за перенаселенности временных центров содержания постоянно вспыхивают беспорядки. Зафиксированы и случаи нападения на членов неправительственных организаций, которые помогают беженцам и мигрантам.

В прошлом году драка между сирийскими и афганскими мигрантами переросла в беспорядки на другом греческом острове Самос. Городским властям и полиции с трудом удалось восстановить порядок.