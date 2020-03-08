ММА. Чжан отомстила Енджейчик за обидные слова про коронавирус

На турнире ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC 248 состоялся чемпионский бой минимального дивизиона среди женщин между китаянкой Вэйли Чжан и полькой Йоанной Енджейчик. Действующая чемпионка из Китая выиграла раздельным решением судей.

Бой получился на редкость боевым, соперницы буквально избивали друг друга и по результатам пяти раундов арбитры раздельным решением присудили победу Чжан – 47:48, 48:47, 48:47. Напомним, что чемпионка некоторое время назад покинула Поднебесную, чтобы избежать контактов с людьми, зараженными коронавирусом.

Енджейчик же использовала эту тему для того, чтобы "подогреть" интерес к поединку и зашла слишком далеко. Йоанна разместила в социальных сетях постер к матчу против Чжан, где она сама была изображена в противогазе. Позже полька пост удалила, но китаянка все равно обиделась, так что на матч обе соперницы выходили предельно мотивированными. Получилось, что Чжан отомстила польке за оскорбление.