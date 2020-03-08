Мини-футбол. "Динамо-Самара" в гостях отобрало очки у "Синары"

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге проходят матчи 15-го тура. В Екатеринбурге входящая в тройку лидеров "Синара" принимала самарское "Динамо" и гости сумели выиграть микро-матч из двух поединков, сыграв вничью (3:3) и победив (5:2).

Действующие чемпионы страны из "Тюмени" с трудом выиграли первую встречу на своей площадке у "Норильского Никеля" – 7:. Командам предстоит второй матч. Клуб КПРФ дважды одолел в гостях "Новую Генерацию" – 2:1 и 3:2. В Грозном "Беркут" был сильнее "Ухты" – 6:4.

В чемпионате лидирует "Газпром-Югра" (54 очка), который в этом туре отдыхает, КПРФ приблизился к лидеру на расстояние 1 очка. В шестерку лучших также входят "Синара" (47 очков), "Тюмень" (43), "Динамо-Самара" (34) и "Норильский Никель" (33).