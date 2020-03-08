Биатлонист Александр Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира

В воскресенье двумя гонками с общего старта у женщин и мужчин завершится седьмой этап Кубка мира по биатлону. Стало известно, что лидер мужской сборной Александр Логинов не примет участия в гонке.

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров сообщил, что Логинов не выйдет на старт. Причина – в плохом самочувствии спортсмена. На этапе в чешском Нове Место Логинов неудачно выступил в спринте и пропустил эстафету.

Женская гонка начнется в 13.45. На старт выйдут Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина. Через два часа начнется мужской масс-старт, в котором примут участие Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.