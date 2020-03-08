Формула-1. Гонка Гран-при Бахрейна пройдет при пустых трибунах

Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" Гран-при Бахрейна приняли решение провести старты без зрителей. Причиной стала угроза распространения коронавируса COVID-19. Ранее на этапе, который пройдет 20-22 марта, приостановили продажу билетов.

"Учитывая распространение COVID-19 по всему миру, в настоящий момент было бы неправильно проводить крупное спортивное мероприятие с тысячами зрителей, — говорится в заявлении организаторов. – Мы знаем, что многие будут разочарованы этой новостью, но безопасность остается главным приоритетом".

Ранее из-за эпидемии коронавируса был отложен формулический этап в китайском Шанхае. Гонка в Бахрейне станет первой в истории "Формулы-1", которая пройдет при пустых трибунах.