В Казани выписаны все восемь российских туристов с Diamond Princess

Восемь российских туристов, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в ночь на 23 февраля и находившиеся на карантине в Казани, выписаны. Они прошли необходимый 14-дневный карантин по коронавирусу в республиканской инфекционной больнице Татарстана в Казани.

Все восемь человек чувствуют себя хорошо и уже отправлены домой, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии награждения врачей, работавших с этими пациентами. Среди выписанных — четверо жителей Казани, в том числе один ребенок. У троих пациентов был диагностирован коронавирус, протекавший в легкой форме.

Судно Diamond Princess совершало рейс из японской Иокогамы и обратно с 20 января по 3 февраля этого года. Лайнер поместили на двухнедельный карантин после того, как диагностировали коронавирус у гражданина Китая, сошедшего с судна в Гонконге. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

Новых случаев коронавируса COVID-19 в РФ на утро воскресенья, 8 марта, нет, сообщил ранее Роспотребнадзор. Количество заболевших с подтвержденным диагнозом по-прежнему составляет 14 человек. Трое из них – иностранные граждане (двое из Китая, один из Италии), 11 заболевших россиян вернулись из Италии.

Накануне диагноз был подтвержден сразу у четырех россиян в Липецке и Санкт-Петербурге. В пятницу было выявлено сразу шесть новых случаев в Москве и в Нижнем Новгороде.