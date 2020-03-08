В Коми водитель, лишенный прав за пьяную езду, устроил ДТП с шестью погибшими

Вечером в субботу, 7 марта, на трассе Ухта — Троицко-Печорск в Коми произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее шесть жизней.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, водитель автомобиля Renault Megane выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Duster.

В результате инцидента погиб предполагаемый виновник ДТП и три его пассажира. Кроме того, от полученных травм на месте ДТП скончался водитель протараненного кроссовера и его пассажирка.

Две девочки 2006 и 2012 года рождения, находившиеся в салоне Renault Duster, остались живы и были госпитализированы в состоянии комы. Их доставили в больницу специальным рейсом санитарной авиации.

Как уточняют местные СМИ, 29-летний мужчина, находившийся за рулем Renault Megane, был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Срок наказания истекал в мае текущего года.