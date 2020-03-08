Возьмите меня замуж! Что невеста из Иванова написала на фото для Путина

Жительница Иванова, попросившая президента жениться на ней, передала две фотографии, на которыхй помимо контактных данных указала и свои конкурентные преимущества.

Фото крупным планом были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Можно увидеть, что кроме телефона там есть и то, что, по всей видимости, должно сильно заинтересовать главу государства: девушка сообщила, что у нее высшее образование, нет детей и материальных проблем.

"Возьмите меня замуж! Пожалуйста. У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем", — написано на оборотной стороне фотографии.

Неожиданное предложение Владимир Путин получил во время своего визита в Иваново. У входа в детскую поликлинику местная жительница, актриса Юлия Шилова, предложила президенту взять ее замуж.

"Хорошее предложение, спасибо большое", — ответил Путин. Как отмечают свидетели сцены, президент был несколько озадачен и не сразу придумал, что на такое вообще можно ответить. Впрочем, он коротко пообщался с Юлией, а после, уже на встрече с общественностью, напомнил, что Иваново всегда называли городом невест, и предположил, что теперь о девушке узнает вся страна.

Выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" смотрите на телеканале "Россия 1" в 22:00 по московскому времени.